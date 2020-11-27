Новости • Агрессия России против Украины

Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов

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Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов
Ситуация в любую секунду может стать хуже, причем зависит это только от правительства России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"

Отвечая на вопрос журналиста о возможном обострении на фронте Данилов сказал: "Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля".

Вместе с тем он добавил, что "ВСУ готовы ответить на любые вызовы".

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.

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По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
  • Oljik
    Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
  • Прощай немытая раССея
    Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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