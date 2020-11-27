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ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника. ФОТО

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Сегодня утром Государственное бюро расследований начало серию обысков у начальника внутренней безопасности Таможенной службы Михаила Мирошниченко и директора Департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Силовой" со ссылкой на источники.

"Источник также сообщает, что обыски идут у организатора контрабандных схем экс-таможенника Геннадия Романенко (на фото его дом в Романкове). Обыски проводятся по 30 адресам - в офисах и по месту жительства фигурантов и связанных лиц. Убытки по схемам оцениваются миллиардами. Романенко уже 5 лет не работает на таможне, но уверенно сидит на схемах и до последнего расставлял своих людей на ключевые должности", - говорится в сообщении.

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ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника 01

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