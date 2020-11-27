Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков
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Патрульная полиция за пять лет своей работы поймали пьяными за рулем пару сотен судей.
Об этом рассказал НВ глава Патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.
"По пьяным судьям - приблизительно пару сотен за пять лет", -заявил он.
Жуков добавил, что у патрульных, которые задержали пьяным за рулем чиновника или судью, потом могут начаться проблемы.
"Где‑то субвенцию не выделяют, где‑то прокуратура возбуждает уголовные дела. У нас были такие случаи, когда "задули" (поймали пьяным) сотрудника СБУ или прокуратуры, - и те потом находят какие‑то дела столетней давности, якобы по превышению полномочий. Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу, и он не защищен", - рассказал глава Патрульной полиции.