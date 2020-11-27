Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков

Патрульная полиция за пять лет своей работы поймали пьяными за рулем пару сотен судей.

Об этом рассказал НВ глава Патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

"По пьяным судьям - приблизительно пару сотен за пять лет", -заявил он.

Жуков добавил, что у патрульных, которые задержали пьяным за рулем чиновника или судью, потом могут начаться проблемы.

"Где‑то субвенцию не выделяют, где‑то прокуратура возбуждает уголовные дела. У нас были такие случаи, когда "задули" (поймали пьяным) сотрудника СБУ или прокуратуры, - и те потом находят какие‑то дела столетней давности, якобы по превышению полномочий. Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу, и он не защищен", - рассказал глава Патрульной полиции.

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