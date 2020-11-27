Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные заграждения с использованием запрещенных противопехотных мин производства РФ, - разведка

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки, наемники РФ устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

При этом, как отметили в ГУР, российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмирования гражданского населения.

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Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков.