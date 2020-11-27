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Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

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Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей
В борьбе с COVID-19 в Киеве было бы более эффективным на выходные остановить метро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей.

По словам Гелевея, основным источником инфицирования является транспорт, на втором месте - очереди, а на третьем учреждения здравоохранения.

"Надо делать больший акцент на движении транспорта в Киеве, эффективнее было бы на субботу-воскресенье остановить метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власть хотела действительно прервать цепь - то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективным, чем карантин выходного дня", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
  • Dima L
    Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
  • Гептимирон
    Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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