Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

В борьбе с COVID-19 в Киеве было бы более эффективным на выходные остановить метро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей.

По словам Гелевея, основным источником инфицирования является транспорт, на втором месте - очереди, а на третьем учреждения здравоохранения.

"Надо делать больший акцент на движении транспорта в Киеве, эффективнее было бы на субботу-воскресенье остановить метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власть хотела действительно прервать цепь - то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективным, чем карантин выходного дня", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

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