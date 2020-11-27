"Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не лишать свободы и проверять судей по согласованию с ВСП

Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса приняла ряд решений. Глава группы Денис Монастырский (СН) рассказал о трех основных блоках.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за ложь в декларации или непредставление декларации должна быть уголовная ответственность.

"Тем не менее, по поводу лжи в декларации мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов, это примерно 500 000 гривен... Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, - "слуга народа" Чернев

Монастырский отметил, если ниже 500 прожиточных минимумов, то действует административная ответственность. Также, по его словам, в группе решили, что непредставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением.

Глава группы рассказал, что за ложь в декларации не будет лишения свободы. Будут Штраф, общественные работы и лишение должности.

"Отдельно невозможно создать НАПК для судей. Нужно ввести предохранители, которые бы делали невозможным влияние НАПК на судей", - рассказал он о втором блоке принятых решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский

В частности, по словам Монастырского, соответствующий законопроект будет готов уже в понедельник. В частности, он будет предусматривать, что проверка деклараций НАПК будет по согласованию с Высшем советом правосудия, а в случае КСУ - с общим сбором судей. Протокол о нарушении в декларации судей подписывает лично глава НАПК или его заместитель.

Рабочая группа парламента также приняла решение, что в случае, если на судью будут давить, то он может обратиться к представителю Высшего совета правосудия, от которого пойдет представление на голову НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.