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В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"

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В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"
В Министерстве образования и науки заявляют, что из учебника по химии для 9-го класса будут изъяты неуместных высказываний о применении соды для лечения рака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием. История с учебником по химии для 9-го класса (авт. Савчин Н.Н.), где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году. Этот учебник прошел конкурсный отбор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после отбора данному учебнику был предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", и по итогам выбора учебными заведениями, учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.

"Институт модернизации содержания образования, комментируя ситуацию относительно этого учебника, в ответ на запросы средств массовой информации обнародовал позицию автора и экспертов, которые проводили соответствующую экспертизу и одобряли учебник для печати. Предоставленные пояснения ИМСО не является позицией самого Института и, тем более, не является оправданием сомнительного содержания учебника", - отмечают в ведомстве.

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В Минобразования сообщили, что на данный момент ИМЗО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.

"Позиция же Министерства образования и науки Украины относительно низкого качества учебников для учреждений общего среднего образования состоит в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Ведь на протяжении прошлых лет катастрофически снизилась не только качество отдельных учебников по химии или математики", - подчеркивают в министерстве.

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Топ комментарии

  • Ahmed Nunji
    А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

    "У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
    У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

    Зебіли, одним словом.
  • Mykola Vovk
    Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
    Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
  • Maksim Perepelitca
    Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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