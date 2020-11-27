Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко

Получатели субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не почувствуют анонсированного повышения тарифа на электрическую энергию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире "Україна 24"

В частности, он напомнил, что на сегодняшний день тариф на электрическую энергию регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Он установлен на уровне 90 копеек до 100 кВт потребляемой электроэнергии. Т.е. стоимость 100 кВт электроэнергии - это примерно 90 грн, что в структуре платежки составляет 5 - 7% от структуры всей платежки конкретного домохозяйства. Даже если мы говорим об определенном повышении тарифов на электроэнергию, это существенно не повлияет на структуру самой платежки, но для получателей жилищной субсидии эта сумма повышения будет покрыта жилищной субсидией... Поэтому эти 3 млн домохозяйств, получающих субсидию, вообще не почувствуют какого-то повышения", - сказал Музыченко.

Он предположил, что численность домохозяйств, которые будут обращаться за субсидией, "теоретически может быть больше".

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Как сообщалось, на брифинге 26 ноября и.о. министра энергетики анонсировал решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию.