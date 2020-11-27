Зеленский подписал закон о совершенствовании функционирования ЦПАУ, увеличивающий количество услуг, предоставляемых онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" № 943-IX, который Верховная Рада приняла третьего ноября 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон направлен на оптимизацию сети и функционирование центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решение проблем в сфере предоставления таких услуг.

Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг. Такой мониторинг включает сбор, обработку и анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг. Он осуществляется с учетом требований по защите персональных данных по показателям и в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дії".

Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения ЦПАУ.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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