Зеленский подписал закон о совершенствовании функционирования ЦПАУ, увеличивающий количество услуг, предоставляемых онлайн
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Закон направлен на оптимизацию сети и функционирование центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решение проблем в сфере предоставления таких услуг.
Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг. Такой мониторинг включает сбор, обработку и анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг. Он осуществляется с учетом требований по защите персональных данных по показателям и в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дії".
Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения ЦПАУ.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.