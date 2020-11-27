Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар

В новоизбранном областном совете Киевщины фактически образовалась коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Партия власти совместно со своими политическими партнерами с нарушением регламента пытается взять под контроль облсовет и продавить на должность председателя совета своего кандидата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

По словам парламентария, для этого пытаются провести голосование отдельными бюллетенями - хотя по регламенту бюллетень должен быть один с включенными в него кандидатурами.

"Фактически коалиция, которая здесь существует - "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ - не доверяют своим депутатам, потому выступили против первоначального бюллетеня, где было два кандидата. Из-за недоверия к собственным депутатам и имея такую ​​задачу, очевидно, от Офиса Президента провести своего кандидата от "Слуги народа" Склярова, это происходит под наблюдением и отдельными бюллетенями. За это была борьба. Как и за попытку вывести из зала человека, который по данным коллег-депутатов больной ковидом, но его привели как раз для этого голосования", - отметила Сюмар.

"Очевидно, что есть сегодня такая задача от Офиса Президента - взять под контроль Киевский областной совет, и их никак не беспокоит коалиция с "Оппозиционной платформой - За жизнь", - добавила Сюмар.

Нардеп напомнила, что еще перед местными выборами были заявления о том, что именно такие коалиции будет формировать "Слуга народа".

"Сейчас в Киевском областном совете именно это и происходит - с многочисленными нарушениями регламента, переписыванием предыдущего порядка голосования, который был определен в соответствии с регламентом", - подытожила Сюмар.

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