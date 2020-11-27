Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев

Украина должна заручиться поддержкой новой команды в Белом доме относительно вопросов Донбасса и противодействия российской агрессии.

Об этом в эфире "Прямого" заявил Константин Елисеев дипломат и представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015г.), передает Цензор.НЕТ.

"Если бы американская сторона в той или иной форме присоединилась к "нормандским" переговорам, это был бы для нас очень важный вспомогательный фактор в переговорах по восстановлению мира на Донбассе", - отметил Елисеев.

Он также отметил, что пока Украина не вступила в НАТО у нее есть возможность усилить сотрудничество с США.

"Еще один нюанс - это идея заключения соглашения по безопасности с США. Пока Украина не является членом НАТО, я думаю, что такой двусторонний документ мог бы усилить наше сотрудничество в оборонной и военно-технической сфере", - подчеркнул дипломат.

"Президент Порошенко в инициативном порядке уже предложил команде Байдена, чтобы в инаугурационной речи было определенное упоминание об Украине. И соответствующие письменные предложения он уже передал новой команде. И он будет дальше работать для того, чтобы все-таки максимально обеспечить национальные интересы Украины с начала работы новой администрации", - отметил Елисеев.

Дипломат также добавил, что хотел бы, чтобы и МИД также проактивно работал над созданием благоприятной почвы для развития союзнических отношений с Соединенными Штатами.

"Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен действительно облегчить значительно нашу работу на внутреннем фронте. В частности, это касается углубления демократических реформ и борьбы с коррупцией. И, конечно, шанс на то, чтобы дать достойный отпор российской агрессии и все-таки принести мир на Донбасс, и все-таки деоккупировать Крым, завершить российскую оккупацию Крыма", - заверил Константин Елисеев.

По его словам эти цели очень важны для общего сотрудничества.

"Поэтому мы ожидаем, что США будут и дальше усиливать свои санкции против России как нарушителя норм международного права. Мы очень надеемся, что на высшую ступень будет переведено наше оборонное сотрудничество и не будет оно ограничиваться лишь "Джавелинами", которые уже стали символом нашего оборонного сотрудничества", - подчеркнул дипломат.