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Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву (посмертно)

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Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву (посмертно)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральному директору Конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание Героя Украины (посмертно).

Соответствующий указ №518/2020 от 27 ноября опубликован на сайте главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу - генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля" (посмертно)", - говорится в тексте указа.

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Как сообщалось, Дегтярев скончался от COVID-19 24 ноября. Он родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015 год). Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 гг.).

Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Стесняюсь спросить на счет результатов "выдающегося личного вклада" усопшего. Не, родственники мультимиллионеры, это безусловно "выдающееся" и "личный вклад". А космическая отрасль Украины и КБ Южное где? Ну, вы в курсе где ... Героя?! Ню, ню. Кто следующий? Кучма?
  • piligrim
    он внес "выдающийся вклад" в последний год жизни?...
  • Yuriy Smith
    Разрабатывал ракеты "сотона", на которые пошли, условно говоря, "миллиарны" "суповых наборов" и пачек фкуснова бломбира(речь о том шо склепав 100 ракет, "советский раб.очий" получил "получку" вместо напр 300 руб в мес. - 250руб. и вместо 3ч. в очереди за 500г. кал.басы = 4ч. в очереди за 400г.), т.е. больше ракет больших и толстых - тоньше карман у раба, а сам раб - более опущен. ну так, по простому, да и то, ракеты у нас забрали Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 1564
    герой чо. кстати, а его родственники наверное так скорбят шо аж окна джипов запотевают изнутри. именно таких "героев" и плодил совок - рабы все стерпят то
    а Зеля, как совок, хотя не юрист и лох - награждает это.... обеспечившее дворцами даже своих правнуков, ссущество.
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