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На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

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Военная прокуратура Кировоградского гарнизона начала уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с военным автомобилем, которое произошло 26 ноября на территории Новоархангельск района Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Южного региона.

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура 01

"Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое пострадавших погибли, один с телесными повреждениями госпитализирован.

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура 02

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Военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    без слов...
    RIP...
  • Igor L
    Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
  • Igor L
    Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
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