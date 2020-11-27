На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Южного региона.
"Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП двое пострадавших погибли, один с телесными повреждениями госпитализирован.
Военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.