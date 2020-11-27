На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона начала уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с военным автомобилем, которое произошло 26 ноября на территории Новоархангельск района Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Южного региона.

"Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое пострадавших погибли, один с телесными повреждениями госпитализирован.

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Военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.