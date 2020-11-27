Обновленный проект Госбюджета-2021: доходы 1,09 трлн грн, расходы 1,33 трлн грн, удвоение поступлений от приватизации и увеличение внешних заимствований

Ко второму чтению увеличили доходы и сократили расходы.

Доходы проекта Государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Расходы проекта Госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Согласно документу, предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн грн. Предусмотрено уменьшение дефицита на 23 718,5 млн грн с 6,0% до 5,5% ВВП.

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Проектом предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

Проектом предлагается установить в 2021 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 36,11 грн, с 1 декабря - 39,12 грн.

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Кабинет Министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем государственного долга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен. Финансирования общего фонда Государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году уменьшено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутренний – уменьшено на 79 716,4 млн грн.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов повышена на 0,6 процентных пункта, что вызвано ухудшением конъюнктуры на внутреннем рынке, для внешних долговых инструментов - уменьшена на 2,4 п.п., что вызвано расширением источников финансирования с низкой стоимостью.

"Вместе с этим, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов", - говорится в документе.

Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает распределение 4 млрд грн на инвестиционные проекты, в частности, 2,25 млрд грн - на проекты в сфере здравоохранения.

При этом на инвестпроекты в социокультурной сфере предлагается предусмотреть 211 млн грн, в спортивной - 275 млн грн, на проекты по охране окружающей природной среды - 242 млн грн, на транспорт - 248 млн грн.

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Еще 100 млн грн предусматривается направить на проекты в топливно-энергетической сфере, 66 млн грн - на проекты по функционированию органов власти.

Кабинет Министров в доработанном ко второму чтению проекту закона о госбюджете на 2021 год предлагает выделить государственные гарантии на сумму 88,671 млрд грн, в том числе предоставлять их для обеспечения выполнения долговых обязательств по "зеленым" кредитам. В предыдущей версии проекта закона максимальная сумма предоставления госгарантий отсутствовала.

Согласно обновленному проекту Госбюджета-2021, из указанной суммы предлагается предоставить госгарантий на 40 млрд грн по решению Кабинета министров. В частности, до 10 млрд грн - банкам по портфелям кредитов, предоставленных микро-, малым и средним предприятиям.

Еще до 20 млрд грн госгарантий в случае принятия законопроекта правительство сможет предоставлять в сфере обороноспособности.

Согласно документу, до 24 млрд грн предлагается предоставлять госгарантии по решению Кабмина и/или на основании международных договоров на обеспечение долговых обязательств компаний в сфере передачи электроэнергии.

При этом Бюджетный кодекс устанавливает требование предоставлять госгарантии в размере не менее 3% плановых доходов общего фонда, тогда как предлагаемая сумма достигает 8% этого показателя.

"Такой вынужденный временный шаг основан на необходимости поддержки субъектов хозяйствования, особенно малых и средних предприятий, которые наиболее пострадали из-за карантина", - указано в пояснительной записке к документу.

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Министерство финансов Украины ожидает в 2021 году поступления в спецфонд Госбюджета 7,443 млрд грн за счет оплаты лицензий на организацию и проведение азартных игр и лицензий на лотереи, свидетельствует проект государственного бюджета на следующий год в редакции ко второму чтению (законопроект 4000).

Как указано в доработанном документе, обнародованном на сайте парламента, Минфин также увеличил план по доходам общего фонда Госбюджета от налога на прибыль предприятий (на 1 млрд грн), по НДС на изготовленные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 млрд грн, от ввозной пошлины на 2,4 млрд грн.

Еще на 4,24 млрд грн увеличен план по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий, свидетельствует документ.

Помимо того объем дефицита в проекте Госбюджета-2021 сокращен на 0,5% ВВП, или 23,718 млрд грн, в том числе по общему фонду - на 24,548 млрд грн, с увеличением дефицита по спецфонду на 830,2 млн грн. Таким образом, предельный объем дефицита Госбюджета предлагается определить в сумме 246,635 млрд грн, в том числе 220,861 млрд грн по общему фонду и 25,774 млрд грн по спецфонду.

Финансирование общего фонда Госбюджета по долговым операциям в доработанном варианте законопроекта предлагается сократить на 30,548 млрд грн при увеличении внешнего финансирования на 49,167 млрд грн и уменьшении внутреннего на 79,716 млрд грн.

"Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов повышена на 0,6 п.п., что объясняется ухудшением конъюнктуры на внутреннем рынке, для внешних долговых инструментов - сокращена на 2,4 п.п., что вызвано расширением источников финансирования с низкой стоимостью", - указано в пояснительной записке к обновленной версии законопроекта.