Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн

Кабинет Министров Украины предлагает в проекте Государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генерального прокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки по сравнению с предыдущей редакцией.

В частности, Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом бюджета к первому чтению на 2,034 млрд грн. Также среди прочего, предлагается увеличить расходы: на аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу - на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн, на Министерство здравоохранения – на 3,946 млрд грн, на Министерство энергетики - на 350 млн грн, на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, на Министерство инфраструктуры - на 2,405 млн грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн и на Государственное космическое агентство Украины – на 549,5 млн грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время предлагается сократить на 130 млн грн расходы на Государственное управление делами, на 1,129 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 4,097 млрд грн - на Министерство образования и науки, на 8,5 млрд – на Пенсионный фонд и на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития.

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Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен). Кроме того, расходы на Верховную Раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте Госбюджета к первому чтению в сентябре, пишет РБК-Украина.

Кроме того, в проекте Госбюджета расходы на Государственное бюро расследований предусмотрены в сумме 2 484 078,0 тысяч гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году (1 416 535,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась, пишет издание.

Расходы на Службу безопасности предусмотрены на сумму 14 746 278,1 тысяч гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году (11 971 795,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Национальное антикоррупционное бюро Украины составят 1 065 797,6 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (924 100,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Министерство внутренних дел запланированы в сумме 85 815 607,1 тысяч гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году (82 036 681,1 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

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Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651 204,0 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (1 582 699,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.