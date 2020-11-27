ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам

Государственное бюро расследований проводит обыск у экс-таможенника Геннадия Романенко, который может быть организатором контрабандных схем.

Об этом в Telegram сообщила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По материалам суда, он может быть организатором контрабандных схем, которые привели к миллиардным убыткам государственному бюджету. Правоохранители сейчас работают в его офисе в Киеве на бульваре Дружбы народов 14-16, корпус 2, офис 241. А также в его имении в Романкове, улица Зеленая, 29. В его автомобиле Рендж Ровер, который формально принадлежит гражданину К, АА1234ОИ. В доме в Киеве по Столичному шоссе, 129", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, обыски также проходят сейчас у начальника внутренней безопасности таможенной службы Мирошниченко, директора департамента борьбы с контрабандой Резника.

Также нардеп опубликовала постановления суда, в которых, по ее словам, "полностью изображена схема связей между Романенко, людьми, которых журналисты называют контрабандистами и сотрудниками таможенных органов".

"Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника, а также экс-таможенника Геннадия Романенко.

Читайте: Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы. ФОТОрепортаж













