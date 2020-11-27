Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Шумов дважды провоцировал украинских защитников из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.