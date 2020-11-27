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Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом

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Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом
Сотрудники Киево-Святошинского отделения полиции около 3 часов ночи сбил пешехода, который, как утверждают в полиции, двигался по проезжей части.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что полицейский в этот день раскрыл грабеж. Он возвращался домой после того, как доставил в изолятор временного содержания двоих злоумышленников.

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"Он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - добавили в полиции.

Полиция Киевщины проводит служебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работали сотрудники ГБР.

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Топ комментарии

  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Це важливо,що "поліцейський в той вечір затримав двох порушніків і здав їх в ізолятор"...Це зрівноважує його порушення і робить смерть нещасного пішохода недаремною...Вибачаюсь за чорний гумор,але мєнтовські виправдання в даному анонсі були зовсім необов"язкові...
  • Viktor Zotov
    так написано, как будто он сбил преступника и раскрыл грабёж. Сильно много трепотни-" в нерабочее время", наверное пьяная скотина залил сливу
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Реформовані поліцаї отримали право на вбивство Українців.
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