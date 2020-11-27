Директор музея Революции Достоинства Пошивайло пришел на допрос в полицию

Руководитель музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло пришел на допрос в следственное управление Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"После обысков полиция изъяла, в частности, носители информации. Потом меня пригласили его забрать. И параллельно следственная полиция давала несколько информационных запросов в Музей, и мы предоставляли эти документы. Я пришел, и вижу, что параллельно в следователей еще очень много вопросов разъяснительных. Логично, что полиция нуждается в дополнительной информации. Поэтому я сразу предложил пригласить официально (меня - Ред.) уже на допрос, чтобы все вопросы, которые есть у полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. И мне вручили сегодня повестку, и я здесь", - сообщил Пошивайло.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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