Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат

Граждане Украины в 2019 году получили больше всех разрешений на проживание в странах, входящих в Европейский союз.

Об этом сообщила в пятницу Статистическая служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщению, в прошлом году 757 тыс. первых разрешений на проживание досталось украинцам. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений серез всех лиц, кому они были выданы. Почти четыре из пяти таких разрешений выдала Польша. В частности, 87% украинцев получили разрешение для трудоустройства.

На втором месте идут граждане Марокко - им было выдано 133 тыс. разрешений, из которых 47% выдала Испания. На третьем месте - граждане Индии, которым было выдано 131 тыс. разрешений, из них 19% в Германии.

Всего в 2019 году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых разрешений на проживание. По сравнению с 2018 годом это больше на 6% или на 163 тыс.

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В прошлом году наибольшее количество разрешений было выдано в связи с трудоустройством (41%), а также по семейным причинам (27%) и образовательным причинам (14%). Другие причины, в том числе международная защита, составили 18%.

Больше всего в Евросоюзе разрешений для трудоустройства выдала Польша - 52% или 625 тыс., Из них 551 тыс. разрешений было выдано украинцам. Франция выдала больше всех разрешений для обучения (23% или 90 тыс.), Германия - разрешений по семейным причинам (21% или 167 тыс.).

Это уже четвертый год подряд, когда украинцы получили больше всех разрешений на проживание в ЕС.

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