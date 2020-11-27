Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не менялись в течение 4 лет при инфляции в 20-25%.

Об этом сообщил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"У нас тарифы для населения с 2016 года не менялись. За 4 года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть. Да, мы знаем, у нас постоянно с этим проблемы. Потому что до 2015 года оно тоже 5 лет не менялось. Но рано или поздно приходится", - отметил аналитик.

Ссылаясь на заявления и.о. министра энергетики Юрия Бойко, Паращий отметил, что сейчас фактически население платит только за услуги по поставке и распределению электроэнергии. "Если мы говорим, что у нас сейчас тарифы на распределение вырастут из-за реформы в облэнерго, то получается, что сейчас рынок будет еще населению доплачивать за то, что они потребляют электроэнергию", - добавил руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

При этом Паращий отметил, что поскольку планируемые параметры повышения тарифов пока неизвестны, говорить о степени влияния этого решения на экономику и объем кросс-субсидирования преждевременно.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.