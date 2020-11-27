Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", этот вопрос включен в повестку дня заседания Комитет министров, которое состоится 1-3 декабря.

В рамках дела Гонгадзе в Совете Европы рассмотрят принятые правительством Украины меры по реагированию на нарушения Европейской конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".

На предварительном рассмотрении этого дела в ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

В Совете Европы настойчиво побуждали украинское руководство обеспечить быстрое завершение расследования этого дела в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Как сообщалось, Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе, в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела относительно исчезновения и убийства мужа.

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