Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", этот вопрос включен в повестку дня заседания Комитет министров, которое состоится 1-3 декабря.
В рамках дела Гонгадзе в Совете Европы рассмотрят принятые правительством Украины меры по реагированию на нарушения Европейской конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".
На предварительном рассмотрении этого дела в ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.
В Совете Европы настойчиво побуждали украинское руководство обеспечить быстрое завершение расследования этого дела в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
Как сообщалось, Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе, в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела относительно исчезновения и убийства мужа.