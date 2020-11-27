Производитель ракет и снарядов ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит с начала 2021 года на однодневную рабочую неделю из-за нехватки заказов на "Нептун", "Вильху", РС-80 и снаряды.

Об этом изданию Defence News рассказал директор ГАХК "Артем" Владимир Зимин, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для МОУ такие необходимые изделия, как снаряд 152-мм, снаряд ОФ29 и РС-80. С первого квартала 2021 года "Артем" вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю. Это 1200 человек", - рассказал Зимин.

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По его словам, работать на полную неделю остается "ядро" из 500-600 человек. Эти специалисты будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе импортные. Только они, подчеркнул Зимин, еще держат предприятие "на плаву".

Работы по поставке "Вильхи" и "Нептуна" до сих пор находятся на этапе обсуждения.

"Учитывая сложную ситуацию, большие затраты на теплоносители, эпидемическую ситуацию и угрозу полного локдауна, к сожалению, это единственное возможное решение. Как только ГАХК "Артем" получит стабильный заказ для государства, мы сможем дать людям работу", - добавил Зимин.

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ГАХК "Артем" - один из ключевых украинских производителей ракетного вооружения. Компания принимает участие в серийном производстве систем "Нептун" и "Вильха". Входит в концерн "Укроборонпром".