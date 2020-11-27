Мне советуют усилить охрану, - Уманский

Экс-министр финансов и бывший советник главы ОП Игорь Уманский, известный громкими антикоррупционными заявлениями, говорит, что многие советовали ему усилить меры безопасности.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Уманский пояснил, что не озвучивает названия компаний, участвующих в коррупционных схемах, так как это "точно" повлечет получение судебных исков от этих фирм.

"Безусловно, сделать голословные утверждения и ничего не сделать для того, чтобы эта ситуация была расследована правоохранительными органами, было бы неправильно. Что сделал я? Детальную информацию с названиями компаний, с описанием схем я передал тем, кто должен принимать конкретные решения по расследованию. Я передал информацию по строительству дорог, по таможне, по налоговой, по "скруткам", акцизам, по возмещению НДС и по выведению валютной выручки. С названиями компаний, с кодами [Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины]", – сказал он.

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На вопрос журналистки о том, не усилил ли он охрану, Уманский ответил так: "Пока нет, но мне очень многие говорят, что надо это сделать".

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

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Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".