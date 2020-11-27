Рада получила доработанный Кабмином проект госбюджета-2021, - Кондратюк

Кабинет Министров внёс в Верховную Раду доработанный проект закона про государственный бюджет на 2021 год.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук вице-спикер Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец в Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета на 2021 год, доработанный Кабинетом Министров. Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная Рада готова рассмотреть проект госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов", - написала зампредседателя ВР.

Кондратюк подтвердила, что в субботу в Верховной Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представителей Офиса Президента, правительства. На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка дня относительно бюджетного процесса, возвращения ответственности за ложное декларирование, решения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса.

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Вийе-спикер поинформировала, что в парламент поступил пакет неотложных законопроектов президента Украины, предусматривающих комплекс мер по поддержке граждан от последствий пандемии COVID-19. По словам Кондратюк, эти законопроекты переданы на обработку в профильные комитеты. Президент также внем внес законопроект, которым предлагается восстановить ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Кабинетом Министров зарегистрирован законопроект о порядке назначения и увольнения главы НАБУ в связи с решением Конституционного суда.

Кондратюк сообщила, что рабочая группа парламента тоже наработала свое видение как вернуться и не сорвать электронное декларирование 2020 года и ответственность за недостоверное декларирование.

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