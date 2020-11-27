В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США

Только за последний квартал к войне в Ливии привлечены еще около 2000 наемников ЧВК "Вагнера". Режим Путина передал им 14 боевых самолетов, таким образом, у наемников России в Ливии есть своя авиация.

Об этом немецкое издание Bild пишет, ссылаясь на ежеквартальный отчет Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В американском докладе указано, что за последний квартал в Ливию "привлечены около 2 тысяч бойцов группы "Вагнер"". Кроме того, Россия отправила в африканскую страну около 2 тысяч бойцов из Сирии.

"Приоритеты группы "Вагнер" в Ливии - это оборона города Сирт (расположен на линии фронта между враждующими сторонами. - Bild), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между этими двумя пунктами", - говорится в отчете Пентагона.

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Издание отмечает, что документ раскрывает еще две важные детали о наемниках Кремля. Во-первых, в нем говорится о том, что режим Владимира Путина передал группе "Вагнер" 14 российских боевых самолетов "для поддержки Ливийской национальной армии", которую контролирует Хафтар.

"То есть, проще говоря, у российских наемников впервые появилась собственная военная авиация, с помощью которой они могут выполнять операции по поручению Кремля и Халифы Хафтара", - пишет издание.

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Во-вторых, в Пентагоне считают, что деятельность "Вангера" в Ливии финансирует не только Россия. Деньги могут также поступать от крупнейшего союзника ливийского мятежника, находящегося в Дубае. В американском документе об этом сказано так: "Финансирование деятельности группы, возможно, обеспечивают ОАЭ".

Военный аналитик и эксперт по вопросам Ливии в Международном институте стратегических исследований Джозеф Демпси подчеркивает важность того, что силы Хафтара получили поддержку с воздуха.

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"Отправка по меньшей мере 12 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает увеличение потенциала воздушных сил, которые поддерживают Хафтара", - считает Демпси.

Он признает, что пока нет доказательств, которые бы указывали на непосредственное участие этих российских самолетов в боях. Также на Су-24 был нанесен флаг Ливии. Но эксперт сомневается, что экипажи этих истребителей ливийские.

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"Вероятнее всего, это члены ВВС России или кадры, которые недавно были уволены", - считает он.

Bild добавляет, что это означает, что за штурвалом российских самолетов, которые выдают себя за ливийские, на самом деле сидят наемники "Вагнера".