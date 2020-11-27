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Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - "как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой"

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Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - "как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой"
Исключенный из фракции СН народный депутат Гео Лерос утверждает, что с бюджете не хватает до конца года ровно той суммы, которая через скрутки НДС "идет в теневую экономику и в карман Банковой".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если министру финансов не хватает 3 млрд долларов (на самом деле, в три раза больше), может, стоит хоть на конец года остановить скрутки НДС? Это как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой. Или в карман "Квартала" лезть нельзя?" - написал Лерос.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью "ВВС Украина", что из-за неполучения транша МВФ в бюджете Украины до конца года не хватает $3 млрд.

Также на Цензор.НЕТ: Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет"

"Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более $ 3 млрд, которые были заложены у нас в бюджете", - сказал Марченко.

Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой 01

Топ комментарии

  • Ревизор
    Зеленского обязательно все предадут: по его же вине
    Мнения 27-ноя, 05:369 1 311 0

    В свое время я писал о том, что все назначенцы Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата. Об этом напоминает сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

    Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.

    Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.

    А сейчас такое происходит с Венедиктовой.

    То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского - Великую стройку, где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций.

    После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.

    Почему Зеленского обязательно все предадут?

    Вообще-то то уже объяснял, но повторюсь еще раз.

    На то есть две причины.

    1. Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер.

    То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть.

    Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно.

    2. Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.

    По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .

    При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.

    Венедиктова вместе с мужем просто в наглую, без всяких моральных ограничений, работала на себя с первого дня и поэтому разрыв стал неизбежным.

    Никаких шансов у Зеленского создать преданную себе эффективную команду не было, нет и не будет по причине отсутствия у него необходимых для столь сложноq задачи качеств.

    Поэтому все управление при нем превращается в хаос.
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    Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - "как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой" - Цензор.НЕТ 5399
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Лерос: $3 млрд, яких не вистачає в бюджеті - "саме та сума, яка йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової" - Цензор.НЕТ 8862
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