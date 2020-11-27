"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский

Ситуация в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины за последние полгода только ухудшилась несмотря на то, что руководство и налоговой, и таможни уже поменялось.

Об этом экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Руководство налоговой поменялось, четыре раза поменялось руководство таможни, а система и проблемы никуда не исчезли", - сказал Уманский.

Он утверждает, что планировал преодолеть коррупцию на посту советника главы ОП, но не справился.

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"Я для себя отводил максимум полгода на этот кейс, понимал, что если система не будет разрушена, то она уже не будет разрушена в ближайшей перспективе никогда. Если не придать очередной публичный импульс через экран, через общественное мнение, никто с этим бороться не будет. Эти полгода прошли. На таможне, в налоговой ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась, к сожалению. "Скрутки" как были, так и остались", – добавил Уманский.

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При этом, по его словам, был период, когда объем "скруток" – схем незаконного возмещения НДС – уменьшился.

"Но уже к середине лета программа начала работать в полном объеме – 4,5–4,8 млрд грн ежемесячно. Это только прямой "скрут", который мы можем видеть через систему, которую видит налоговая. Потому что мы смотрим через их систему. Не откуда-то со стороны, а через их систему. Естественно, я эту всю информацию передавал. И это только на одной схеме, которая называется "скрут". Полгода прошло, отдельные правоохранители стали непристойно богаче, и сейчас, насколько я знаю, в рамках следственных действий они начали выходить уже на сетевиков. То есть на большой системный бизнес, который в эту программу по "скруту" тоже вовлечен. И в моем понимании, ничем другим, кроме как обилечиванием, оно не закончится", – резюмировал Уманский.

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