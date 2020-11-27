Новости • Голодомор. День памяти

МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

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МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество к солидарности в признании Голодомора геноцидом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Международное признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом должно стать проявлением международной солидарности с украинским народом. Должное почтение памяти жертв и всестороннее изучение преступления советского режима - общий моральный долг и действенный способ предотвратить повторение подобных трагедий в будущем", - говорится в коментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это преступление советской власти считается одним из самых жестоких и масштабных преступлений против человечности ХХ столетия.

"Комплексно спланированный и реализованный геноцид украинского народа ежедневно забирал более тысячи жизней. В результате погибли миллионы и еще болеше - не родились. Такова была цена, которую украинцы "платили" за попытку восстановить свою национальную независимость в 1917-1920 годах", - подчеркнули в МИД.

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Напоминаем, в ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
  • Влад Курипко
    ***** оно
  • Макс Полиграф
    Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
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