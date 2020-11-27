МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество к солидарности в признании Голодомора геноцидом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Международное признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом должно стать проявлением международной солидарности с украинским народом. Должное почтение памяти жертв и всестороннее изучение преступления советского режима - общий моральный долг и действенный способ предотвратить повторение подобных трагедий в будущем", - говорится в коментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это преступление советской власти считается одним из самых жестоких и масштабных преступлений против человечности ХХ столетия.

"Комплексно спланированный и реализованный геноцид украинского народа ежедневно забирал более тысячи жизней. В результате погибли миллионы и еще болеше - не родились. Такова была цена, которую украинцы "платили" за попытку восстановить свою национальную независимость в 1917-1920 годах", - подчеркнули в МИД.

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Напоминаем, в ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.