Промежуточные выборы народного депутата в 87 округе на Прикарпатье пройдут 28 марта 2021 года, - ЦИК
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В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа"), избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.), по личному заявлению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - подчеркивается в информации.
При этом ЦИК приняла к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021г.
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