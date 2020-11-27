Промежуточные выборы народного депутата в 87 округе на Прикарпатье пройдут 28 марта 2021 года, - ЦИК

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа"), избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.), по личному заявлению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - подчеркивается в информации.

При этом ЦИК приняла к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021г.

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