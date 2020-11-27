Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно

Расследование о хищениях на строительстве мемориала героев Небесной Сотни ведется объективно, следователи пытаются выяснить все детали.

Об этом рассказал после допроса директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Создается общее впечатление, что ведется объективное расследование. Следователи управления Нацполиции пытаются выяснить детали", - сказал он.

Пошивайло говорит, что пояснил на допросе, почему мемориал до сих пор не построили.

"Мемориал должен быть построен после завершения следственных действий. Поскольку следственные действия были отложены по ряду причин, поэтому и мемориал не был построен", - утверждает директор Музея Майдана.

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"Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе, потому что музей противостоит попыткам дискредитации. ... Мы заинтересованы, как никто, в полном и объективном проведении следственных действий и в выяснении причин, почему мемориал еще не построен", - подчеркнул Пошивайло.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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