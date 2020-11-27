Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу

Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы восстановим ее (СЭС). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру. Понятно, что оценив пережитки, которые были в прошлой системе, понятно, что там надо было что-то исправить и усовершенствовать. Я уверен, что мы сделаем действенную систему в том числе и за инфекционными болезнями, которая точно должна быть ", - сказал Степанов.

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