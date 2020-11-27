Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах

Апелляционный суд в США отклонил иск штаба Трампа о фальсификации на выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

В сообщении агентства отмечается: "Федеральный апелляционный суд отклонил последние усилия президента Трампа по обжалованию результатов выборов. Третий окружной апелляционный суд США повторил решения ряда других судов, признав, что его кампания не предлагает никаких доказательств фальсификаций на выборах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем