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Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах

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Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах
Апелляционный суд в США отклонил иск штаба Трампа о фальсификации на выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

В сообщении агентства отмечается: "Федеральный апелляционный суд отклонил последние усилия президента Трампа по обжалованию результатов выборов. Третий окружной апелляционный суд США повторил решения ряда других судов, признав, что его кампания не предлагает никаких доказательств фальсификаций на выборах".

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  • Irada
    Не удалось Трампу найти нужного судью. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8723
  • Анатолій Звєрєв
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  • Анатолій Звєрєв
    Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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