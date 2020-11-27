Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. "ЕС" и "За майбутнє" не участвовали в голосовании.
Его единственный соперник Ярослав Москаленко из фракции "За майбутнє" взял самоотвод и намерен обжаловать результаты голосования.
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Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн - зарплата и пенсия.
Выборы главы Киевского облсовета сопровождались рядом скандалов. Так, "Слуга народа" заявила, что "За майбутнє" пытается скупать голоса в пользу Москаленко. "За майбутнє", в свою очередь, заявила, что продажу должностей в киевском облсовете организовала "Слуга народа".
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко
Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар утверждает, что в Киевском облсовете образовалась коалиция "ОПЗЖ" и "Слуги народа".