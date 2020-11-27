ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что ВСУ в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год.

Слова Хомчака цитирует пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подводим итоги деятельности Вооруженных сил Украина 2020 года по всем направлениям. В первую очередь, это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии, - сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности ВСУ в 2020 году является завершение трансформации системы управления Вооруженных сил по принципам и стандартам НАТО, приобретение органами военного управления и штабами способности обеспечить устойчивое управление войсками (силами) и их эффективное применение в условиях превосходства противника в воздухе, на море и суши.

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Кроме того, внимание уделяется поддержанию постоянной боевой готовности органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач по назначению и наращиванию оперативных, боевых и специальных возможностей. Также среди приоритетных направлений деятельности ВСУ в текущем году совершенствование системы медицинского и инфраструктурного обеспечения.

"Главный итог - Вооруженные силы Украины свою задачу, которая ставилась на 2020 год, в целом выполнили, - подытожил Хомчак.

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