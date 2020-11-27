Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы

Сделанное главой военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявление о диалоге с Россией "с позиции силы" не способствует укреплению безопасности в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе", — подчеркнул он.

Конашенков отметил, что слова немецкого министра напоминают попытки ученика младших классов "компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда".

По словам Конашенкова, Минобороны не торопилось с ответом на заявление о ведении диалога с Москвой с позиции силы в надежде, что "здравомыслящие политики" в ФРГ сами поправят главу ведомства. Конашенков указал Крамп-Карренбауэр на то, что подобная ее заявлению позиция в XX веке "уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа".

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Министр обороны ФРГ ранее заявила, что угроза с российской стороны стала более явственной, соответственно, НАТО необходимо усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.

"Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной", — сказала Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге.

Она посоветовала провести переговоры на эту тему с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы.

"Мы должны усилить нашу позицию, — подчеркнула министр, призвав вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, "с позиции силы". — Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

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