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Военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца, задержан в Донецкой области, - Офис генпрокурора

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Военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца, задержан в Донецкой области, - Офис генпрокурора
Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала военнослужащего, который нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса ГПУ.

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - сказано в сообщении.

Военнослужащий задержан факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенному в Краматорске.

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Топ комментарии

  • Andrea Petrychenko
    Это уже вторая такая новость за сегодня. Похоже что роССийская зеленая агентура не только скрывает потери на фронте но и взялась за дискредитацию Армии Украины. Это очень серьезно. Если и сейчас украинцы не проснуться то снова переживут события 1918-1933 новый Геноцид в их современном варианте.
  • Sharl
    или рабинрвич или зеленский или шифер, ну как у тебя? проницательный ты наш!
  • Стрелок
    ни коим образом не против наказания упырю, но вопрос - а надо ли это так озвучивать?
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