Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно

Суд в Москве вынес одному из создателей "Нафтогаза", экс-главе Госуправления делами време Кучмы Игорю Бакаю приговор по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Басманный суд Москвы признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года).

Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".

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Занимал пост первого председателя правления компании с 1998 по 2000 год. С 1997 года по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами Украины.

В 2005 году Бакай получил российское гражданство.

Он фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

В 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.

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