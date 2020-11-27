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Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно

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Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно
Суд в Москве вынес одному из создателей "Нафтогаза", экс-главе Госуправления делами време Кучмы Игорю Бакаю приговор по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Басманный суд Москвы признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года).

Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-главу Госуправделами Бакая арестовали в Москве

Занимал пост первого председателя правления компании с 1998 по 2000 год. С 1997 года по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами Украины.

В 2005 году Бакай получил российское гражданство.

Он фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

В 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.

Также на Цензор.НЕТ: Арестованный в Москве Бакай обвиняется в хищении $12 млн, - "Интерфакс-Украина"

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  • Виктор Пользователь
    Наши злодії навіть у ***** отримали вирок а у нас тільки подяки і підвищення .Ганьба всім правителям (незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні. Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 2725
  • Алексей Достоевский
    Говорили же некоторым,что говно едите, а они все - повидло,повидло...
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ну так там бабла неміряно, кому треба,тому і дав. От тому і умовно. А що ви,власне, хотіли? Єта мацква,дєтка...
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