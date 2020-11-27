Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ

Чтобы действенно остановить распространение коронавируса, около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы.

Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции. На этот счет проводились различные исследования и моделирование", - отметила О'Брайен.

Представительница ВОЗ добавила, что "более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно".

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Напомним, по состоянию на 27 ноября в мире в целом с начала пандемии выявлено 61,6 миллиона случаев COVID-19, включая 1,44 миллиона летальных.

Сейчас уже несколько западных вакцин от коронавируса показали эффективность в 90% и выше. Однако в целом эпидемиологическая ситуация во многих странах мира этой осенью ухудшается, в том числе в Украине.

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