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Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ

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Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ
Чтобы действенно остановить распространение коронавируса, около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы.

Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции. На этот счет проводились различные исследования и моделирование", - отметила О'Брайен.

Представительница ВОЗ добавила, что "более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно".

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Напомним, по состоянию на 27 ноября в мире в целом с начала пандемии выявлено 61,6 миллиона случаев COVID-19, включая 1,44 миллиона летальных.

Сейчас уже несколько западных вакцин от коронавируса показали эффективность в 90% и выше. Однако в целом эпидемиологическая ситуация во многих странах мира этой осенью ухудшается, в том числе в Украине.

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Сцук, какое мощное заявление!
    Нобелевскую премию, срочно!
    Вот только об этом можно прочитать в учебнике медика первокурсника
    Что эта ВОЗ делает? Бабки осваивает?
  • Valentyn Prymachenko
    Кретины! Любой студент первокурсник мединститута знает что одним из свойств вируса является изменчивость его ДНК, он мутирует постоянно, и ваши вакцины- это выброшенные деньги! А может повальная вакцинация преследует другую цель? Я уже не чему не удивляюсь! Единственным способом уберечься от Короновируса или другого вируса- это не вакцинация, а повышение иммуной системы человека! Или переболели- это лучший способ, а то не известно чего вы туда напичкали в вашу вакцину! Тем более, что смертность от Короны не превышает нескольких процентов! От рака и сердечнососудистых заболеваний людей умирает больше чем от Короны, и это факт! А как вы делаете вашу статистику, мы уже знаем, и тестирование тоже- Илон Маск до сих пор не знает- так он болен Короной или нет!
  • Николай Астаховский 9928f3cc
    Кстать, жена (о, мудрая Афина), задала ПРОСТОЙ ВОПРОС - если первый локдаун помог, то зачем второй? А если не помог - ТО ЗАЧЕМ ВТОРОЙ?
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