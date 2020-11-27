За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

Инспектирующий оккупированный Крым заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что до конца года оккупационные власти должны завершить бурение 30 скважин с водой.

Об этом заявил, находясь на оккупированном полуострове, где инспектирует ход реализации плана по "обеспечению надежного водоснабжения Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма", – заявил Назаров.

Российский чиновник осмотрел площадки под бурение скважин в Крыму и Севастополе. Оккупационные чиновники сообщили, что до конца года 20 скважин планируют пробурить на территории Крыма, еще восемь – в Севастополе.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

Ранее сообщалось, что Назаров требует преодолеть "острый дефицит воды" в Крыму к началу 2021 года.