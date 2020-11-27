За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров
Об этом заявил, находясь на оккупированном полуострове, где инспектирует ход реализации плана по "обеспечению надежного водоснабжения Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма", – заявил Назаров.
Российский чиновник осмотрел площадки под бурение скважин в Крыму и Севастополе. Оккупационные чиновники сообщили, что до конца года 20 скважин планируют пробурить на территории Крыма, еще восемь – в Севастополе.
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Ранее сообщалось, что Назаров требует преодолеть "острый дефицит воды" в Крыму к началу 2021 года.