По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Там отметили, что будут придерживаться санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому напитки будут подавать в одноразовых гофрированных стаканчиках емкостью 250 мл.
В УЗ отмечают, что цена не изменится. По-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.
Также в поездах будут продавать печенье, вафли, снеки и т.д. в индивидуальной упаковке.
Ранее в Укрзализныце также сообщали, что хотят ввести в поездах возможность заказать полноценное питание. Просят бизнес предоставить предложения.
Сейчас рассматривают вариант введения услуги, когда пассажир будет выбирать что-то из меню во время онлайн-продажи билетов, а потом это подготовят и передадут в вагон проводникам.