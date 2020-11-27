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По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах

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По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах
С 1 декабря 2020 Укрзализныця снова начнет продавать в пассажирских поездах кофе и чай. Из-за борьбы с коронавируса их убрали из перечня услуг в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что будут придерживаться санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому напитки будут подавать в одноразовых гофрированных стаканчиках емкостью 250 мл.

В УЗ отмечают, что цена не изменится. По-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также в поездах будут продавать печенье, вафли, снеки и т.д. в индивидуальной упаковке.

Ранее в Укрзализныце также сообщали, что хотят ввести в поездах возможность заказать полноценное питание. Просят бизнес предоставить предложения.

Сейчас рассматривают вариант введения услуги, когда пассажир будет выбирать что-то из меню во время онлайн-продажи билетов, а потом это подготовят и передадут в вагон проводникам.

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Топ комментарии

  • Речь Брежнева
    Чемодан мой от водки ломится -
    Предложил я, как полагается:
    "Может, выпить нам - познакомиться,
    Поглядим, кто быстрей сломается!.."

    Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
    Ну, а Вологда -
    это вона где!.."

    Я не помню, кто первый сломался, -
    Помню, он подливал,
    поддакивал,
    Мой язык, как шнурок, развязался:
    Я кого-то ругал,
    оплакивал...

    И проснулся я в городе Вологде,
    Но - убей меня - не припомню где.

    А потом мне пришили дельце
    По статье Уголовного кодекса,
    Успокоили: "Всё перемелется",
    Дали срок - не дали опомниться.

    И остался я городе Вологде,
    Ну, а Вологда -
    это вона где!..

    Пятьдесят восьмую дают статью,
    Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
    Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
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    Но живёт он в городе Вологде,
    А я - на Севере, а Север - вона где!
  • вставай
    Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
  • Юрий Петров 33876dd3
    По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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