Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"

Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и привести во власть новых людей, президент Владимир Зеленский продолжает возвращать старые кадры, тормозя развитие страны.