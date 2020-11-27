Новости

Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"

5 26530
Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"
Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и привести во власть новых людей, президент Владимир Зеленский продолжает возвращать старые кадры, тормозя развитие страны.

Об этом написал в Фейсбуке экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, имеет особое значение для независимости Украины", - написал Соболев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября президент Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного "регионала" Сергея Гриневецкого, голосовавшего в свое время за "законы 16 января".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • orionemc2 a7fce8b3
    Именно для этого клоуна и наняли..
  • Aleksandr Ermak
    при петре варюге казна наполнялась ,доги выплачивались, снаряды и ракеты точились зэбилам мало, клоуна, писькограя выбрали, за полтора года все испепелил
  • Гыг с Вами
    оно конечно правильно,грыня загрязненный Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненный "кадры" - Цензор.НЕТ 5539.тока вот соболев не намного чище
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости