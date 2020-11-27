Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"
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Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и привести во власть новых людей, президент Владимир Зеленский продолжает возвращать старые кадры, тормозя развитие страны.
Об этом написал в Фейсбуке экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, имеет особое значение для независимости Украины", - написал Соболев.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября президент Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного "регионала" Сергея Гриневецкого, голосовавшего в свое время за "законы 16 января".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА