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Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать?

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Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать?
Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что государство осуществит выплаты и по защищенным, и по незащищенным статьям бюджета.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь? Если у вас в период пандемии какой-то орган власти хочет закупить какие-то стулья или мебель, то, вы знаете, можно подождать несколько дней, недель, пока мы заплатим пенсии и заработные платы. Вот и все. И далее вернуться к этому вопросу", - сказал Марченко.

Министр финансов утверждает, что денег в бюджете хватит и на защищенные, и на незащищенные статьи бюджета.

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"У нас есть возможность заимствовать, у нас есть средства на Едином казначейском счете. Мы видим уже, как до конца года обеспечить выплату защищенных статей, незащищенных статей. Есть понимание, каким образом и в какой этапности мы будем это делать", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    "Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
    речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
  • Гыг с Вами
    а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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