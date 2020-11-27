На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов

Введение полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – отметил Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет немного меньше 50%. По словам министра здравоохранения, ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.

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