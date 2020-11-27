Новости • Коронавирус и карантин

Через неделю мы скажем, каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов

2 03138
Через неделю мы скажем, каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе сообщить об эффекте, которого удалось достичь путем введения "карантина выходного дня",

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер" в пятницу.

"Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была", – отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов

Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    "Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине - Степанов" .. хм.. Степанов идиот.. Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2936
  • WiM
    сам считал?..
  • Алексей Достоевский
    Гдава вверх подними, к ленте новостей
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости