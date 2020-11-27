Климкин: "Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было"

Соединенные Штаты и Евросоюз являются сейчас единственными союзниками Украины, и попытки ОПЗЖ устраивать провокации у американского посольства, чтобы сорвать сотрудничество с администрацией Байдена, все равно обречены на провал.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было. Но и внутреннего управления нет, поэтому, собственно, такой и бардак", - сказал Климкин.

Он напомнил, что США поддержали Украину оружием, тренировками, гуманитарной помощью. И предположил, что цель проплаченной акции ОПЗЖ у американского посольства - сорвать взаимовыгодное сотрудничество Украины с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена.

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"На мой взгляд, эта постановка - это о том, чтобы прибить возможную общую историю успеха с новой администрацией Байдена. Шанс на это у нас реально есть, эмоция у Байдена по Украине - есть, желание построить системную, а не понятийную политику, как у Трампа сейчас - тоже есть", - подчеркнул бывший дипломат.

Климкин считает, что подобные попытки не будут иметь успех.

"Можно ходить дважды под американское посольство. Соросу это абсолютно по барабану, американцам - абсолютно по барабану, и, собственно, всем по барабану", - пояснил он.

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"Союзником для нас являются только Соединенные Штаты и Евросоюз, то есть, цивилизованный мир, как мы его понимаем. Вот это на самом деле очень-очень серьезная история. И если кто-то ее не понимает, и если кто-то не понимает, что ее сейчас пытаются убить - это худшее, что может быть именно сейчас, в эти дни", - подытожил Климкин.