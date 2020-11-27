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Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

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Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"
Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами, которая состоялась 27 ноября, рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской, этих всех беглых. Они проводят закрытую конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю", – рассказал Лукашенко.

По его словам, Тихановская убедила себя и Запад, что она выиграла президентские выборы в Беларуси.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    совсем крыша потекла
    пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
    что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
  • Панас Стець
    Для узурпатора, диктатора, и бо большому счету фашиста Лукашенко, не только оппозиция лохушки, весь белоруский народ - лохи.
  • Garry Grant
    Да он в маразме.
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