Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что для преодоления конституционного кризиса нужно вернуть ответственность за ложь в электронных декларациях, возобновить полномочия НАПК и обеспечить гарантии деятельности директора НАБУ.

Об этом Ермак написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для выхода из этого конституционного кризиса нужно сделать три важных шага. Первый - восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой. Второй - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора", - написал Ермак.

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Глава ОП подчеркнул, что все органы власти должны для выполнения этих шагов действовать слаженно и эффективно.

"Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада - как можно быстрее принять", - отметил Ермак.