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Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен

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Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен
Урегулирование кризиса с электронным декларированием в Украине должно произойти как можно быстрее. Германия выступает за ужесточение уголовного наказания для чиновников.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.

Она отметила, что вопрос декларирования является очень важным.

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"Я рада, что этот законопроект наверное уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности", - сказала посол.

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  • Vyacheslav Nesterov
    я просто єтим поделюсь....
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