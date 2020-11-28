США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство

С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму $4,1 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе посольства США в Киеве на запрос редакции ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", который опубликован в эфире программы.



"С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Мы также выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики. Американская развивающая помощь поддерживает текущие реформы в области здравоохранения, судоустройства, энергетической отрасли, создает возможности для малых и средних предприятий, укрепляет независимые СМИ и, среди прочего, способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом", – говорится в заявлении.



В посольстве напомнили, что на 2020 финансовый год предусмотрено $698 млн помощи Украине: $448 млн – на программы Государственного департамента / USAID и $250 млн – на Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включая $50 млн – на летальную помощь.

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"Американская военная помощь и помощь в сфере безопасности направлена на расширение оборонительных возможностей Украины для мониторинга и защиты своих границ, развертывания своих войск более безопасно и эффективно и для движения в направлении совместимости с НАТО. Гуманитарная помощь США включает финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и пожилых людей, психосоциальную поддержку, ремонт водной инфраструктуры, а также средства для существования и поддержки развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц", – заявили в дипмиссии.



Также в посольстве отметили, что США поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – страна вложила $100 млн в качестве взносов на деятельность миссии. В состав СММ включены 50 граждан Соединенных Штатов.



"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания", – говорится в заявлении.